Решите уравнение 5-2 (1-х)-7х+6

Гость: Гость:

5-2(1-x)-7x+6 Раскроем скобки: 5-2+2x-7x+6 Упростим: 2x-7x+5-2+6 -5x+8 Решить нельзя, можно только упростить, так как Вы не написали чему равно это безобразие: -5x+8=?