Диаметр земли равен 12700 км. Этотак диаметр в 11 раз меньше юпитера найди радиус юпитера
Математика
Диаметр земли равен 12700 км. Этотак диаметр в 11 раз меньше юпитера найди радиус юпитера
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Гость:
12700*11=139700км..........................................
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