Из всех повестей Белкина найдите:1) Самую фонтастическую.2) Самую грустную.3) Самую ??мешную, веселую.4) Самую романтическую. 5) Самую счастливую.скажите пожалуйста хотя-бы какие знаете
Литература
Из всех повестей Белкина найдите:1) Самую фонтастическую.2) Самую грустную.3) Самую ??мешную, веселую.4) Самую романтическую. 5) Самую счастливую.скажите пожалуйста хотя-бы какие знаете
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1"Гробовщик" 2."Станционный смотритель" 3."Барышня - крестьянка" 4."Выстрел" 5."Метель" Я бы так распределила .Кто - взглянет на это по - другому ,возможно .
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