Характеристика Чацкого , Мочанина и Фамусова

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ЧАЦКИЙ Александр Андреевич Чацкий - главный мужской персонаж комедии. Он довольно рано остался сиротой, и воспитывался в доме приятеля своего отца - Фамусова. Вместе с дочерью покровителя получил отличное образование. Со временем его дружба с Софьей переросла в любовь. Он искренне восхищался ей и хотел жениться.Чацкий очень честный и деятельный человек. Ему стало скучно, и он отправился путешествовать, повидать мир. Фамусов не смог привить Чацкому своё мировоззрение. По возвращению Чацкий понял, что общество осталось таким же. Чацкий живёт будущим, отрицательно относится к жестокости помещиков и крепостному праву. Чацкий борец за справедливое общество и мечтает приносить пользу народу. Он критикует людей, которые занимаются карьеризмом, считает, что "нужно служить делу, а не человеку". И хотя Чацкий очень умён, как подметил Фамусов: "он малый с головой, и славно пишет, переводит", но служить он пошёл в армию.Чацкий гордый, прямой и благородный­ человек, который всегда высказывает своё мнение. Ему трудно жить в безнравственном обществе. Он сильно переживает разочарование в любимой и её предательство, и понимает, что ему нет места среди людей, которые живут во лжи и подлости.МОЛЧАЛИНАлексей Степанович Молчалин - самый отрицательный персонаж в комедии. Он не принадлежит к высшим слоям общества, он выходец из простого народа. Приехал на службу из Твери. Живёт в доме Фамусова, работает секретарём и ухаживает за его дочерью Софьей. Стремится сделать карьеру. Цель его жизни - высшие чины и богатство. Он немногословен и любит угождать всем от кого зависит, очень двуличный.Прикидывается влюблённым в Софью, хотя в душе презирает её, считает, что за счёт неё он сможет устроиться в жизни. Молчалин боится Фамусова и преклоняется перед ним, заискивает перед влиятельной Хлестовой. Его жизненный принцип - низкопоклонство, "умеренность и аккуратность".Молчалин молод, он живёт как принято в обществе, боясь осуждения и пересудов.Молчалин - низкий, пустой, расчётливый карьерист, который стал виновником трагедии Софьи, и этим пошатнул своё положение и вызвал гнев своего благодетеля Фамусова.ФАМУСОВПавел Афанасьевич Фамусов - один из главных героев комедии. Если с латыни перевести фамилию Фамусов, то это будет означать "известный, пользующийся славой". Фамусов живёт в имении, но судя по его многочисленным друзьям, он очень известный человек в своём кругу. Любит хвастаться, что принадлежит к знатным дворянам. Фамусов гостеприимный, общительный, любитель жить на широкую ногу. Он очень боится осуждения и сплепен в свою сторону. Фамусов в своей жизни считает, что нужно вовремя угодить нужным людям и выслужиться. Их мнение ему очень дорого. Он старается подражать своему идеалу - дяде Максиму Петровичу.Фамусов вдовец, и хотя хвастается своей добропорядочностью, ведёт себя развязно: заигрывает со служанкой и состоит в тесных отношениях с докторшей.Павел Афанасьевич очень любит свою дочь Софью. При любом удобном случае напоминает, что вложил в неё много сил. Хочет обеспечить её будущее, выдав замуж за богатого жениха.Работа ему нужна только для получения денег, наград и очередных чинов. За него всё делает секретарь, а сам он только подписывает бумаги.Фамусов типичный московский барин для 20 годов ХIХ века, сторонник крепостных порядков.