Что будет если сложить все цвета?
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Что будет если сложить все цвета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если сложить все цвета у радуги то должен быть белый цвет
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