18баллов. Все эти здания я не знаю как сделать, помогите пожалуйста напишите подр??бно!!! 18 баллов за все здания( хотя бы 6,7) 10 задние делать не надо, только не просто ответы!!! А по подробнее ! Спасибо за помощь)
Алгебра
18баллов. Все эти здания я не знаю как сделать, помогите пожалуйста напишите подр??бно!!! 18 баллов за все здания( хотя бы 6,7) 10 задние делать не надо, только не просто ответы!!! А по подробнее ! Спасибо за помощь)
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