18баллов. Все эти здания я не знаю как сделать, помогите пожалуйста напишите подр??бно!!! 18 баллов за все здания( хотя бы 6,7) 10 задние делать не надо, только не просто ответы!!! А по подробнее ! Спасибо за помощь)

Алгебра

18баллов. Все эти здания я не знаю как сделать, помогите пожалуйста напишите подр??бно!!! 18 баллов за все здания( хотя бы 6,7) 10 задние делать не надо, только не просто ответы!!! А по подробнее ! Спасибо за помощь)

Автор: Гость