Помогите прошу !!! Срочно ! Стих нужно написать по волонтёра! Мир ярких красок без границ , открыли волонтёры! Дальше помогите , прощу вас
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Помогите прошу !!! Срочно ! Стих нужно написать по волонтёра! Мир ярких красок без границ , открыли волонтёры! Дальше помогите , прощу вас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторые думают что они воры но как такое может быть не знаю они же помогают нам и все прощают без них не было бы в живых героев, которые спасают нас от боли, а с ними нету тех проблем, которые приходят снова поэтому я уважаю таких людей нужно беречь.
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