Помогите прошу !!! Срочно ! Стих нужно написать по волонтёра! Мир ярких красок без границ , открыли волонтёры! Дальше помогите , прощу вас

Гость: Гость:

Некоторые думают что они воры но как такое может быть не знаю они же помогают нам и все прощают без них не было бы в живых героев, которые спасают нас от боли, а с ними нету тех проблем, которые приходят снова поэтому я уважаю таких людей нужно беречь.