Помогите сделать 5 номер)' Заранее спасибо

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Помогите сделать 5 номер)' Заранее спасибо
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Гость:
Полторы,пятьсотдевяносто,восемьдесять
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