Помогите сделать 5 номер)' Заранее спасибо
Русский язык
Помогите сделать 5 номер)' Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полторы,пятьсотдевяносто,восемьдесять
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Другие предметы
Помогите прошу !!! Срочно ! Стих нужно написать по волонтёра! Мир ярких красок без границ , открыли волонтёры! Дальше помогите , прощу вас
Право
Які з наведених ознак характеризують правопорушення 1 суспільна небезпека чи шко??а; 2 винність; 3 гарантованість і державна охорона; 4 протиправні...