Помогите с 33 пожалуйста

Гость: Гость:

То что надо подчеркивать 2 линиями: Шли, спускались,разъезжались,съезжались, объезжали, доезжали, отъезжали, подъезжали, съехать. Приставки: раз-, с-, об-, до-, от-, под-, с-. Слоги: по-дъем, ра-зъе-зжа-лись,съе-зжа-лись, о-бъе-зжа-ли, до-е-зжа-ли,пень-ки, о-тъе-зжа-ли, по-дъе-зжа-ли, съе-хать