Помогите с 33 пожалуйста
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Помогите с 33 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что надо подчеркивать 2 линиями: Шли, спускались,разъезжались,съезжались, объезжали, доезжали, отъезжали, подъезжали, съехать. Приставки: раз-, с-, об-, до-, от-, под-, с-. Слоги: по-дъем, ра-зъе-зжа-лись,съе-зжа-лись, о-бъе-зжа-ли, до-е-зжа-ли,пень-ки, о-тъе-зжа-ли, по-дъе-зжа-ли, съе-хать
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