Мне надо проект по английскому моё любимое животное кот помогите пожолуста
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Мне надо проект по английскому моё любимое животное кот помогите пожолуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My favourite pet -cat. She's pretty and beautiful. I love my cat! Мое любимое животное- кошка.Она очень милая и красивая.Я люблю свою кошку!
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