Форма и расположение хвоинок на веточках ели обыкновенной! Мне срочно надо! (Желательно с картинками)

Окружающий мир
Форма и расположение хвоинок на веточках ели обыкновенной! Мне срочно надо! (Желательно с картинками)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У ели хвоинки короткие,грубоватые и расположены по одиночки и густо покрывают ветки.Шишки имеют продолговатую форму.В еловом лесу темно и влажно.Ели-долгожительницы.
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