Форма и расположение хвоинок на веточках ели обыкновенной! Мне срочно надо! (Желательно с картинками)

Окружающий мир

Форма и расположение хвоинок на веточках ели обыкновенной! Мне срочно надо! (Желательно с картинками)

Автор: Гость