Форма и расположение хвоинок на веточках ели обыкновенной! Мне срочно надо! (Желательно с картинками)
Окружающий мир
Форма и расположение хвоинок на веточках ели обыкновенной! Мне срочно надо! (Желательно с картинками)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У ели хвоинки короткие,грубоватые и расположены по одиночки и густо покрывают ветки.Шишки имеют продолговатую форму.В еловом лесу темно и влажно.Ели-долгожительницы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Определите типы химической связи и запишите схемы их образования для веществ: хлорида магния MgCl2, фтор F2,сероводорода H2S
Русский язык
Русский язык
Українська література