Сначала определите приближенно значение произведения а затем найдите точное зна??ение произведения по образцу 4145•132 и 742•211 и 243•41 и 703•56
Математика
Сначала определите приближенно значение произведения а затем найдите точное зна??ение произведения по образцу 4145•132 и 742•211 и 243•41 и 703•56
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4145*132=547140 742*211=156562 243*41=9963 703*56=39368
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