Сначала определите приближенно значение произведения а затем найдите точное зна??ение произведения по образцу 4145•132 и 742•211 и 243•41 и 703•56

Математика

Сначала определите приближенно значение произведения а затем найдите точное зна??ение произведения по образцу 4145•132 и 742•211 и 243•41 и 703•56

Автор: Гость