Помогите пожалуйста!!!Нужно решить задачу под номером 2)!!!
Геометрия
Помогите пожалуйста!!!Нужно решить задачу под номером 2)!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Spnmk=12*12=144 Sptmok=144-36=108
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