Определи природную зону по описанию. Простирается вечная мерзлота, почвы почти неразвиты.... Почвы черноземные, каштановые, произрастают злаковые.... Почвы подзолистые, гигантская секвойя, ежевика, медведь гризли.....
География
Определи природную зону по описанию. Простирается вечная мерзлота, почвы почти неразвиты.... Почвы черноземные, каштановые, произрастают злаковые.... Почвы подзолистые, гигантская секвойя, ежевика, медведь гризли.....
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Гость:
Аляска,канада,сибирь..
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