Определите массу(вграммах) 0.8 молей фторида кальция
Химия
Определите массу(вграммах) 0.8 молей фторида кальция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение:n(CaF2) = 0,8 моль m(CaF2) = n(CaF2) * M(CaF2)М(CaF2) = 78 г/моль m(CaF2) = 0,8моль * 78 г/моль = 62,4 гНайти:m(CaF2) =?
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