Определите массу(вграммах) 0.8 молей фторида кальция

Химия
Определите массу(вграммах) 0.8 молей фторида кальция
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                                        Решение:n(CaF2) = 0,8 моль         m(CaF2) = n(CaF2) * M(CaF2)М(CaF2) = 78 г/моль      m(CaF2) = 0,8моль * 78 г/моль = 62,4 гНайти:m(CaF2) =?

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
К простым правилам рационального постижения истины относятся следующие: А)мыслить логически Б)мыслить самостоятельно В)мыслить абстрактно Г...
Ответить
Українська мова
Прихвостні чи прихвосні?
Ответить
Биология
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
Решите уравнение: 74-(y+35)=26
Ответить
Русский язык
Проект на тему однозначные и многозначные слова
Ответить