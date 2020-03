1. Lesten and read. Ann: Exsuce me! Talgat: Yes? Ann: Could you answer some questions? Talgat: Well...em...OK. Ann: What`s your name? Talgat: Talgat. Ann: OK, Talgat. What do you like to eat? Talgat: I like fruit. I lov...

Английский язык

1. Lesten and read. Ann: Exsuce me! Talgat: Yes? Ann: Could you answer some questions? Talgat: Well...em...OK. Ann: What`s your name? Talgat: Talgat. Ann: OK, Talgat. What do you like to eat? Talgat: I like fruit. I love bananas, oranges, apples and apricots. Ann: Do you like meat? Talgat: Yes, i do. I also like fish and eggs and potatoes. Ann: What do you like to drink? Talgat: I like Coke and orange juice and tea with milk and ... Ann: And what don`t you like? Talgat: I don`t like surveys! Good bue! Ann: Mmm? Ну в принципе я весь диалог поняла, в голове перевела. А как правильно слова поставить не знаю. Напишите перевод, заранее спасибо.

