В каком из слов окончание указывает на род и число? А)напечатаны В)потерял С)ве??елый Д)пишет Е)пролетарий
Русский язык
В каком из слов окончание указывает на род и число? А)напечатаны В)потерял С)ве??елый Д)пишет Е)пролетарий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)Потерял- м.р,ед.ч. Род определить по окнчанию легко, а число тоже по окончанию просто задав вопросы. (он что сделал? Потерял окончание нулевое. Число- нулевое окончание ед.ч.)
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