Упростить выражение ПОМОГИТЕ

Алгебра
Упростить выражение ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N²-3n+2=0 n1+n2=3 n1*n2=2 n1=1      n2=2         n²-3n+2=(n-1)(n-2) 1/(n-1)(n-2)   +1/n(n-1) =(n+n-2)/n(n-1)(n-2) = (2n-2)/n(n-1)(n-2)=2(n-1)/n(n-1)(n-2)=2/n(n-2) 2/n(n-2):(n+2)/n²-2n=2/n(n-2)*(n(n-2)/(n+2)=2/(n+2)
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