Пожалуйста помогите с 33
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Пожалуйста помогите с 33
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шли; спускались; (раз)ъезжались; (с)ъезжались; (об)ъезжали; (до)езжали, (от)ъезжали, (под)ъезжали, лезли, (с)ъехать ( в скобках приставки)
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