Движение велосипедист по проезжей части?

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Для безопасной езды на велосипеде по проезжей части необходимо: 1)исправное состояние транспорта; 2)оптимальная скорость; 3)видимость стороны; 4)внимательность,хорошая реакция; 5)требуемое положение относительно других ТС; 6)выдержка дистанции,бокового интервала; 7)соблюдение требований дорожных знаков,разметки,светофоров.