Движение велосипедист по проезжей части?
Другие предметы
Движение велосипедист по проезжей части?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для безопасной езды на велосипеде по проезжей части необходимо: 1)исправное состояние транспорта; 2)оптимальная скорость; 3)видимость стороны; 4)внимательность,хорошая реакция; 5)требуемое положение относительно других ТС; 6)выдержка дистанции,бокового интервала; 7)соблюдение требований дорожных знаков,разметки,светофоров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два мальчика играли на гитарах, а один на балалайке. На чем играл Юра, если Миша с П??тей и Петя с Юрой играли на разных инструментах?
Химия
Определи , в каких утверждениях речь идёт: а)о простых веществах ,б) о сложных веществах : а)вода состоит из атомов водорода и кислорода , б)...
Русский язык
Английский язык
Гайс помогите плиз Use the correct form of the verb in brackets in the active voice. Translate the sentences into Russian. 1. The rate of re...
Русский язык