Медный брусок массой 3 кг. нагрели от 35 градусов цельсия до 85 градусов. 1. для нагревания 1 кг. меди на 1 градус необходимо количество теплоты больше 500 дж. 2.Внутренняя энергия бруска увеличилась. 3. Бруску передали количес...

Физика

Медный брусок массой 3 кг. нагрели от 35 градусов цельсия до 85 градусов. 1. для нагревания 1 кг. меди на 1 градус необходимо количество теплоты больше 500 дж. 2.Внутренняя энергия бруска увеличилась. 3. Бруску передали количество теплоты меньшее 50 к.дж. 4. Бруску передали количество теплоты,меньшее 70 к.дж. Какое из этих утверждений правильное?

Автор: Гость