Медный брусок массой 3 кг. нагрели от 35 градусов цельсия до 85 градусов. 1. для нагревания 1 кг. меди на 1 градус необходимо количество теплоты больше 500 дж. 2.Внутренняя энергия бруска увеличилась. 3. Бруску передали количес...
Физика
Медный брусок массой 3 кг. нагрели от 35 градусов цельсия до 85 градусов. 1. для нагревания 1 кг. меди на 1 градус необходимо количество теплоты больше 500 дж. 2.Внутренняя энергия бруска увеличилась. 3. Бруску передали количество теплоты меньшее 50 к.дж. 4. Бруску передали количество теплоты,меньшее 70 к.дж. Какое из этих утверждений правильное?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 правильное утверждение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как вы думаете ,можно ли назвать судьбу Дуни счастливой какие мысли и чувства вы??ывают у вас судьба Дуни? как в повести раскрывается общая ч...
Другие предметы
Математика
Два мальчика играли на гитарах, а один на балалайке. На чем играл Юра, если Миша с П??тей и Петя с Юрой играли на разных инструментах?