Почему океанический тип земной коры младше материкового?Помогите умоляю
География
Почему океанический тип земной коры младше материкового?Помогите умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что у нас на планете меньше сухие а больше много влажные
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