Нужно составить такой же текст как и этот Только про свою или другою семью

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Нужно составить такой же текст как и этот Только про свою или другою семью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hello,now I will tell about my family. I love my family very much.I have a mom,dad(grandma and grandpa).I also have a pet.This cat(dog).His name is... Mom's name is... Dad's name is... (grandparents name..) I also have a brother/sister His/her name. I have cousins their names them for so many years That's my family.Tell us about your family Привет,сейчас я раскажу о свое семье.Я очень люблю свою семью.У меня есть мама,папа(бабушка и дедушка).Так же у меня есть домашнее животное.Это кот(собака).Его зовут...Маму зовут...Папу зовут...(бабушку и дедушку зовут..)Так же у меня есть брат/сестраЕго/ее зовут.Еще у меня есть кузеныих зовутим по столько летВот и вся моя семья.Расскажи о своей семье
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