Запиши числительные словами...22 сентября...xx век....7 упражнени...VIIIвек....III планета.I вагон....ПЕТРIII....IIМировая война....XIXстолетие...ВахтангVI....V ряд

Гость: Гость:

1. Двадцать второе сентября. 2. Двадцать первый век. 3. Седьмое упражнение. 4. Восьмой век. 5. Третья планета. 6. Первый вагон. 7. Пётр третий. 8. Вторая Мировая война. 9. Девятнадцатое столетие. 10. Вахтанг шестой. 11. Пятый ряд.