Художнє означення це?
Українська література
Художнє означення це?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Узагальнення художнього образу (?)
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