Заполнить таблицу по биологии на тему: белая планария, первый столбик название, второй функция, третий среда обитания, четвертый дыхание.
Биология
Заполнить таблицу по биологии на тему: белая планария, первый столбик название, второй функция, третий среда обитания, четвертый дыхание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среда обитания белой планарии - водная; дышит всей поверхностью тела, а во втором - функция чего нужна?
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