Заполнить таблицу по биологии на тему: белая планария, первый столбик название, второй функция, третий среда обитания, четвертый дыхание.

Биология
Заполнить таблицу по биологии на тему: белая планария, первый столбик название, второй функция, третий среда обитания, четвертый дыхание.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среда обитания белой планарии - водная; дышит всей поверхностью тела, а во втором - функция чего нужна?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите сделать дз по русскому . Какая начальная форму у местоимений ему, от него, над ним , о нём , начальную форму местоимений нас, нами, к нам ...
Ответить
Математика
Зрительный зал имеет 360 мест. Сколько осталось свободный мест после того, как 8 гру??п по 42 человека в каждом заняли свои места? Пожалуста напиши...
Ответить
Английский язык
Помогите плиз, тот кто правильно и быстро напишет, тот и будет лучшим 5 задание
Ответить
Английский язык
Fill in the gaps with the correct verb form. My school is be near nairobi natiomal park.
Ответить
Физика
Михаил пошёл к соседке по молоко и когда пришёл осталось одно ведро на 5 литров. По??огите Михаилу поделить молоко в ведре на двое. Вы имеете ведро...
Ответить