Розбір слова "летить"срочно пожалуйста!!!!
Українська мова
Розбір слова "летить"срочно пожалуйста!!!!
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Гость:
Летить - [л е т и т'] - 6 букв,5 звуків; Лет - корінь; ить - суфікс; закінчення - нульове;
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