Головна думка байки "Квартет" І. Крилова

Другие предметы
Головна думка байки "Квартет" І. Крилова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Головна думка этой байки- Не нужно браться за дело, ко трон делать не можешь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Подскажите хороший сайт,где можно бесплатное почитать «Айвенго»,желательно в сокращенном варианте - Литература,7 класс.
Ответить
Другие предметы
Помогите прошу!!! Проставьте последовательность пошива фартука : -обработать на??ладные карманы и соединить их с основной деталью -соединить ...
Ответить
Математика
Сплав содержит 3 части меди и 4 части цинка сколько цинка содержит сплав общей массой 84 кг?
Ответить
Українська мова
Розбір слова "летить"срочно пожалуйста!!!!
Ответить
Математика
Найдите сумму корней управлений: (x-18)-73=39 и 24+(y-52)=81, (65-x)+14=51и(у+16)+37= 284
Ответить