Головна думка байки "Квартет" І. Крилова
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Головна думка байки "Квартет" І. Крилова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Головна думка этой байки- Не нужно браться за дело, ко трон делать не можешь.
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