Срочно перевести на казахский язык. 1. Тараз древний город Казахстана. 2. Тараз красивый и большой город. 3. В Таразе есть мавзолеи Карахана, Бабаджи-хатун, Айша - Биби 4. Туркестан - это духовная столица Казахстана.

Гость: Гость:

Сама я из Татарстана , поэтому не судите строго если не правильно, и лучше не спрашивайте почему я пишу на казхском О_О Хорошо?) УДАЧИ!:) 1)Қазақстан Тараз көне қала. 2)Тараз әдемі және үлкен қала. 3)Бар Тараз Қарахан кесенелер жылы Бабаджа қатын, Айша - Бибі. 4)Түркістан - Қазақстанның рухани астанасы болып табылады.