Елемент що утворюе вищий оксид складу R2O? а). Магний б). Силиций в). Калий
Химия
Елемент що утворюе вищий оксид складу R2O? а). Магний б). Силиций в). Калий
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Калий.......................
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