Из чисел 20 16:14 21:13 32 15 выберите которые можно записать в виде суммы двух однозначны?? чисел запиши ответы равенства ми

Математика

Из чисел 20 16:14 21:13 32 15 выберите которые можно записать в виде суммы двух однозначны?? чисел запиши ответы равенства ми

Автор: Гость