Построить графики функций в одной системе координат. 1.y=2\x-1 2.у=2\x-1 +3 3.у=2\х +3 4.??=3х-1\х-1
Геометрия
Построить графики функций в одной системе координат. 1.y=2\x-1 2.у=2\x-1 +3 3.у=2\х +3 4.??=3х-1\х-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все 4 график в одной системе???? вот решение, смотри там, где тебе понятнее будет
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