Перечислить жанры древнерусской литературы, которые входили в летописи, кроме по??одных записей.

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Жанры древнерусской литературы принято делить на первичные и объединяющие. Первичные 1) Жанр Житие .Его создавали люди, которые непосредственно были знакомы с человеком, которого причисляли к лику святых, и которого канонизировали после его смерти. 2)Древнерусское красноречие .Он был позаимствован в Византии и служил формой ораторского искусства. 3)Поучение. Поучение – это жанр, в котором древнерусские летописцы пытались представить модель поведения для любого древнерусского человека: и для князя, и для простолюдина. 4)Слово. Слово – является разновидностью жанра древнерусского красноречия. Примером политической разновидности древнерусского красноречия служит «Слово о полку Игореве» . 5)Повесть. Это текст эпического характера, повествующий о князьях, о воинских подвигах, о княжеских преступлениях. Объединяющие 1) Летопись – это повествование об исторических событиях. Это самый древний жанр древнерусской литературы. 2)Хронограф – это тексты, содержащие описание времени 15-16 веков. 3)Четьи-минеи (буквально «чтение по месяцам» ) – собрание произведений о святых людях. 4)Патерик – описание жизни святых отцов. 5)Апокриф – буквально переводится с древнегреческого языка как «сокровенный, тайный» . Это произведения религиозно-легендарного характера