Отец сказал сыну 10 лет тому назад я был в 10 раз старше тебя а через 22 года я буду только в 2 раза старше тебя сколько лет теперь отцу и сыну
Алгебра
Отец сказал сыну 10 лет тому назад я был в 10 раз старше тебя а через 22 года я буду только в 2 раза старше тебя сколько лет теперь отцу и сыну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х лет отцу у лет сыну х-10=10(у-10) х+22=2(у+22) Решив эту систему двух уравнений с двумя неизвестными получим у=14 х=50 Ответ отцу: 50 лет проверка- 10 лет назад отцу было 40 лет, а сыну 10 лет-отец был в 10 раз старше! через 22 года отцу будет 72 года, а сыну 36 лет-сын будет в 2 раза младше отца!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Информатика
Язык python: Условие Длина Московской кольцевой автомобильной дороги —109 километров. Байкер Вася стартует с нулевого километра МКАД и едет со ...
Русский язык
Помогите составить слова . Что бы был суффикс ов , окончание ая , чтобы была приставка вы а окончание ишь, чтобы был суффикс к и окончание а
Українська література