Что значит в информатике i

Информатика
Что значит в информатике i
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переменная (обычно в цикле прописывают). Но это не так важно.
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