У меня 9 конфет. каждая весит 10 грамм, но одна из них 9 грамм. как найти эту конфету з?? 2 взвешивания?

Математика
У меня 9 конфет. каждая весит 10 грамм, но одна из них 9 грамм. как найти эту конфету з?? 2 взвешивания?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если взять4 конфеты на одну чашу а на другую тоже 4 то останется одна конфета .Потом взвешиваем если на одной чаше весов меньше кг чем у другой то значит там меньше .Но может быть так что одна конфета которую мы оставил весит9 грамм
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