Точки М и К середины сторон АВ и АС треугольника АВС соответственно. Найдите периметр треугольника АВС, если периметр треугольника МАК равен 17 см

Геометрия

Точки М и К середины сторон АВ и АС треугольника АВС соответственно. Найдите периметр треугольника АВС, если периметр треугольника МАК равен 17 см

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