Точки М и К середины сторон АВ и АС треугольника АВС соответственно. Найдите периметр треугольника АВС, если периметр треугольника МАК равен 17 см

Геометрия
Точки М и К середины сторон АВ и АС треугольника АВС соответственно. Найдите периметр треугольника АВС, если периметр треугольника МАК равен 17 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. точки M и K середины сторон, то каоффициент пропорциональности k=1/2. Следовательно k в квадрате равен отношению площадей, значит площадь треугольника ABC равно 68 сантиметров в квадрате.
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