Точки М и К середины сторон АВ и АС треугольника АВС соответственно. Найдите периметр треугольника АВС, если периметр треугольника МАК равен 17 см
Геометрия
Точки М и К середины сторон АВ и АС треугольника АВС соответственно. Найдите периметр треугольника АВС, если периметр треугольника МАК равен 17 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. точки M и K середины сторон, то каоффициент пропорциональности k=1/2. Следовательно k в квадрате равен отношению площадей, значит площадь треугольника ABC равно 68 сантиметров в квадрате.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык