Срочно! даю 99 баллов В медицине используется физиологический раствор это 0.9% рас??вор NaCl в воде.рассчитайте сколько граммов соли и воды нужно для приготовления 5 литров физиологического раствора плотность раствора 1 г/моль

Гость: Гость:

Дано: V(p-pa NaCl) = 5 л = 5000 мл ρ(p-pa NaCl) = 1 г/мл ω(NaCl) = 0,9% или 0,009 Найти: m(NaCl) - ? m(H2O) - ? Решение. m(p-pa) = V(p-paNaCl)*ρ(p-paNaCl) = 5000 мл*1 г/мл = 5000 г m(NaCl) = m(p-pa)*ω(NaCl) = 5000 г*0,009 = 45 г m(H2O) = m(p-pa) - m(NaCl) = 5000 г - 45 г = 4955 г Ответ: Для приготовления 5 л физиологического р-ра необходимо взять 4955 г воды и 45 г NaCl