Помогите срочно!!! Затранскрибируйте 2 и 3 тексты.

Гость: Гость:

[натур`ал'наэ] [баг`ацдва] [рускага] [й'азык`а] [и] [р'`эч'и] [т`ак] [в'ил'`ика] [ч'т`о] [н'`э] [м`удрздвуй'а] [лук`ава] [с'`эрцэм] [зл`ушай'а] [вр'`эм'а] [в] [т'`эзнам] [абщ'`эн'ии] [с] [браст`ым] [ч'илав'икам] [и] [с] [т`ом'иком] [п`ушк'ина] [в] [карм`анэ] [м`ожна][зд'`элаца] [адл'`ич'ным] [п'ис`ат'илэм]