Уроки в школе начинаются в 8 ч. 30 минут. Каждый урок продолжается 45 минут. Перемены ??ежду вторым и третьим уроками, а так же между третьим и четвёртым уроками длятся 20 минут. Продолжительность остальных перемен 10 минут. О...
Математика
Уроки в школе начинаются в 8 ч. 30 минут. Каждый урок продолжается 45 минут. Перемены ??ежду вторым и третьим уроками, а так же между третьим и четвёртым уроками длятся 20 минут. Продолжительность остальных перемен 10 минут. Определи время окончания пятого и шестого уроков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пятый урок в 11.20 Шестой урок в 12.15
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