Уроки в школе начинаются в 8 ч. 30 минут. Каждый урок продолжается 45 минут. Перемены ??ежду вторым и третьим уроками, а так же между третьим и четвёртым уроками длятся 20 минут. Продолжительность остальных перемен 10 минут. О...

Математика

Уроки в школе начинаются в 8 ч. 30 минут. Каждый урок продолжается 45 минут. Перемены ??ежду вторым и третьим уроками, а так же между третьим и четвёртым уроками длятся 20 минут. Продолжительность остальных перемен 10 минут. Определи время окончания пятого и шестого уроков.

Автор: Гость