Вычислить длины диагоналей и площадь параллелограмма построенного на векторах a ?? b a{0;3;4} b={-6;0;2}

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Координаты большей диагонали: c1 {0+(-6), 3+0, 4+2} или c1 {-6, 3, 6} По теореме Пифагора: d1=√((-6)²+3²+6²) = √81 = 9 Координаты меньшей диагонали: с2 {0-(-6), 3-0, 4-2} или c2 {6, 3, 2} Аналогично: d2=√(6²+3²+2²) = √(36+9+4) = √49 = 7