Диктанты про Животных По русскому языку Даю 40 баллов

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1. Повадки скворцаГнездо скворец устраивает глубоко в скворечнике. Он таскает туда мох и солому. Скворца лучше всего наблюдать ранним утром в саду или на огороде. Попробуйте подбросить скворцу червяка или кусочек хлеба. Скоро птица возьмёт корм из ваших рук или даже сядет на плечо. 2. СорокаСороку называют белобокой. У неё по бокам пёрышки белые. А вот голова, крылья и хвост чёрные. Этим она похожа на ворону. Очень красив у сороки хвост. Он длинный и прямой. Перья на нём не просто чёрные. Они отливают зеленью. Нарядная птица сорока!3. ВоробейУдивительная птица воробей! Кличут воробья воришкой и драчуном. Весной воробей часто залезает в чужое гнездо. Гнёзда он любит вблизи домов. Часто он залетает в скворечник. Но скворцы почти всегда его выгоняют. А воробей всё равно блестит глазками и весело кричит.