Объясните, с точки зрения пунктуации, расстановку запятых в данных предложениях: 1. Послышался тихий шорох, хрустнул сучок, и из-за сарая показалась презабавная собачонка. 2. Становилось свежо, и мне пора было отправляться в...

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Объясните, с точки зрения пунктуации, расстановку запятых в данных предложениях: 1. Послышался тихий шорох, хрустнул сучок, и из-за сарая показалась презабавная собачонка. 2. Становилось свежо, и мне пора было отправляться в дорогу

Автор: Гость