Объясните, с точки зрения пунктуации, расстановку запятых в данных предложениях: 1. Послышался тихий шорох, хрустнул сучок, и из-за сарая показалась презабавная собачонка. 2. Становилось свежо, и мне пора было отправляться в...

Русский язык
Объясните, с точки зрения пунктуации, расстановку запятых в данных предложениях: 1. Послышался тихий шорох, хрустнул сучок, и из-за сарая показалась презабавная собачонка. 2. Становилось свежо, и мне пора было отправляться в дорогу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом предложении. 1 запятую можно объяснить таким образом: предложение сложное, поэтому стоит запятая, разделяющая  два простых предложения. 2 запятую объясняем аналогично. Во втором предложении.  Стоит запятая, так как сложное предложение.
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