Для чего нужны гидре кишечная полость и почка?
Биология
Для чего нужны гидре кишечная полость и почка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В кишечной полости начинается пищеварение гидры(полостной пищеварение, тоесть переваривание пищи). С помощью почек происходит почкавание, воспроизведение нового организма. Почка сначала растёт, становится похожей на взрослую особь, а после отделяется от тела гидры.
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