Мини сочинение о вельможе египта .помоготе пожлуйста!прошу!

История
Мини сочинение о вельможе египта .помоготе пожлуйста!прошу!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А древнем Египте как мы знаем вельможи были служащими Фараону . поэтому вельможи были богатым народам Вельможи прежде чем заговорить с фараонам , смотрели в пол пока им не разрешат поднять голову и сказать слово
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите, пожалуйста решить Буду очень благодарна :з
Ответить
Биология
Для чего нужны гидре кишечная полость и почка?
Ответить
Алгебра
Найдите корень уравнения Одна третья x равна 7 P.S. одна третья в дробном виде
Ответить
Алгебра
Вычислить длины диагоналей и площадь параллелограмма построенного на векторах a ?? b a{0;3;4} b={-6;0;2}
Ответить
Русский язык
Объясните, с точки зрения пунктуации, расстановку запятых в данных предложениях: 1. Послышался тихий шорох, хрустнул сучок, и из-за сарая показал...
Ответить