Мини сочинение о вельможе египта .помоготе пожлуйста!прошу!
История
Мини сочинение о вельможе египта .помоготе пожлуйста!прошу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А древнем Египте как мы знаем вельможи были служащими Фараону . поэтому вельможи были богатым народам Вельможи прежде чем заговорить с фараонам , смотрели в пол пока им не разрешат поднять голову и сказать слово
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