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Вопрос на засыпку для забавы. -48-(+2)=?
Математика
Вопрос на засыпку для забавы. -48-(+2)=?
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Гость:
Вот решение: -48-2= -50
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