Упр13. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите в скобках проверочные слова, используемые при написании звонких/глухих согласных. Загрузка, заморозки, зыбкий, изгородь, инструктаж, косьба, наследство, новшество, озябший, п...
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Упр13. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите в скобках проверочные слова, используемые при написании звонких/глухих согласных. Загрузка, заморозки, зыбкий, изгородь, инструктаж, косьба, наследство, новшество, озябший, передвижка,платёж,порядковый, прививка, продрогший, прозьба, разрядка, резкость, свадьба, усадьба.КТО АВТОР ЭТОГО УЧЕБНИКА?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загрузка-грузить, заморозки-морозит, зыбкий-зыбучий, изгородь-городить, инструктаж-инструктажи, косьба-косить, наследство-наследие, новшество-новый, озябший- озябнуть, передвижка- движение, порядковый - порядок, прививка- прививать, продрогший- продрогнуть, просьба-просить, разрядка- разрядить, резкость-резок, свадьба-свадебный, усадьба-приусадебный
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