Упр13. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите в скобках проверочные слова, используемые при написании звонких/глухих согласных. Загрузка, заморозки, зыбкий, изгородь, инструктаж, косьба, наследство, новшество, озябший, п...

Русский язык

Упр13. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите в скобках проверочные слова, используемые при написании звонких/глухих согласных. Загрузка, заморозки, зыбкий, изгородь, инструктаж, косьба, наследство, новшество, озябший, передвижка,платёж,порядковый, прививка, продрогший, прозьба, разрядка, резкость, свадьба, усадьба.КТО АВТОР ЭТОГО УЧЕБНИКА?

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