Дуговое жилкование листьев характерно для А)ириса В);пшенице С) ландыша D) кукурузы
Биология
Дуговое жилкование листьев характерно для А)ириса В);пшенице С) ландыша D) кукурузы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуговое жилкование у всех злаковых (пшеница, овес, ячмень и т. д.) ; параллельное у подорожника, ландыша, тюльпана и т. д. ; сетчатое у яблони, вишни, смородины, клен, береза и т. д. Исходя из этого получается:А и С
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