Дуговое жилкование листьев характерно для А)ириса В);пшенице С) ландыша D) кукурузы

Гость: Гость:

Дуговое жилкование у всех злаковых (пшеница, овес, ячмень и т. д.) ; параллельное у подорожника, ландыша, тюльпана и т. д. ; сетчатое у яблони, вишни, смородины, клен, береза и т. д. Исходя из этого получается:А и С