Как решить уравнение у+19у=4040 Заранее спасибо!
Математика
Как решить уравнение у+19у=4040 Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y(1+19)=4040 20*y=4040 Y=202
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