Toргoвыe пyти B дpeвнeй Рycи . Что пpивoзили, чтo yвoзили и названиe этиx путeй. С keм тopгoвали.

Гость: Гость:

проникая в страны центральной Европы и совершая дальние плавания по Балтийскому морю. Русские купцы—дружинники на грани раннего и классического средневековья являлись посредниками между Западной Европой и Востоком. По пути из «варяг в греки» на Запад проникали византийские дорогие ткани и прежде всего шелк и парча. Кроме Киева, значение крупных торговых центров приобрели Новгород, Чернигов, Переяславль, Смоленск, Полоцк, Ростов, Муром. Подъем древнерусской торговли опирался не только на обилие природных богатств Руси и ее выгодное географическое положение. Среди экспортных товаров древней Руси отмечалась и смола, а также лен и льняные ткани. Из Киевской Руси в X в. экспортировались ювелирные изделия из серебра, украшенные филигранью, чернью и зернью, что свидетельствует о высоком мастерстве киевских ювелиров. экспорт ювелирных изделий уменьшается, однако не исчезает, как об этом свидетельствуют находки в Чехии крестов-складней киевского происхождения. Эмалированные изделия и глиняные игрушки с цветной поливой проникали из Киевской Руси в Швецию. «Рыбий зуб» экспортировался не только как сырье, но и в виде готовых изделий. Новгородцы экспортировали выделанные кожи и овчины.Наконец, киевские резные изделия из кости в XII в. славились в Византии.Кроме ремесленной продукции, купцы Киевской Руси вывозили меха, различные виды сырья и продовольствия, а также рабов. Торговля рабами в IX—XI столетиях приобрела крупное значение. Особенно много пушнины экспортировал в Запад-г ную Европу Новгород, получая ее со своих обширных владений в бассейне Сев. Двины и Печоры. В XII в. новгородцы проникают на Урал и расширяют базу своей экспортной торговли от Финского залива до Сибири. Ценнейшими экспортными товарами древней Руси являлись воск и мед, которые вывозились в разные страны крупными партиями.на рынки древней Руси в X—XII вв. ввозились прежде всего ткани, оружие, предметы художественного ремесла , церковная утварь , стекло и фаянс, драгоценные камни, пряности, благовония, фрукты и вино, краски, кони, хллеб, соль, благородные и цветные металлы. Ввозились собственно лишь стальные клинки, отделка которых затем самостоятельно производилась русскими мастерами. Благородные металлы импортировались Русью в зна* чительных количествах, причем серебро (в монетной форме) до начала XI в. получалось преимущественно из арабских стран, а позднее из Западной Европы. Олово и свинец проникали на Русь из Западной Европы через Новгород, причем свинец использовался здесь как кровельный материал. Серьезное значение имел импорт меди, которая шла отчасти из Венгрии. Значительное место в составе русского импорта занимали пряности, приправы всякого рода, лекарственные растения и красящие вещества. Зато импорт художественных изделий оставался большой редкостью и они преимущественно попадали на Русь из Византии. Западные изделия художественной отделки проникают на Русь не ранее середины XII в.Торговля Руси с Западной Европой шла по двум направлениям. Одно из них брало свое начало из Киева, откуда шли торговые пути в Центральную Европу, т. е. в Моравию, Чехию, Польшу и Южную Германию. Для второго исходным пунктом являлись Новгород и Полоцк, причем Балтийское море служило главной торговой дорогой. С IX в. оба пути приобрели крупное значение для европейской торговли, ибо Киевская Русь на протяжении почти двух веков являлась основным поставщиком византийских товаров для Северной и Западной Европы.Русские купцы пользовались правом торговли на Дунае, в ряде городов Баварии. Через Краков и Моравию русские купцы попадали в Вену, Пешт, Прагу, Регенсбург, Аугсбург. В XI в. между Киевом и Регенсбургом устанавливаются прочные связи торгового характера: в конце XII столетия там существовала особая группа купцов (так называемых рузариев), торговавших с Русью. Находки в Дрогочине большого количества свинцовых пломб конца XI и первой половины XII в. показывают, что у Киевской Руси существовали тесные торговые связи с Польшей.Северное направление внешней торговли древней Руси шло по пути «из варяг в греки», т. е. через Новгород, Ладогу, Неву, Балтийское море или из Полоцка по Западной Двине. Торговые связи этого направления охватывали Готланд, Швецию, Южную Прибалтику и Данию. Новгородцы бывали в Гильдесгейме; известно также, что в 1134 г» караван новгородских судов был задержан в Дании.В IX—XI вв. русским центром торговых связей с Прибалтикой являлся Киев, который вывозил туда византийские ткани и свои ювелирные изделия. Славянские города в Прибалтике (Щецин, Волин и другие) играли при этом значительную роль.Затем в XI—XIII вв. наблюдается возвышение Новгорода; его торговля пушниной и другими товарами приобретает огромное экономическое значение для ряда стран Западной Европы. В самом Киеве новгородцы имели представительство, которое помещалось в церкви св. Михаила на Подоле, а в XII в. через паломников они ищут новые пути для торговых связей с Византией, М. Азией, Сирией.